В ОРДО начали вакцинировать работников транспорта

19.03.2021 17:00

Вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" с 15 марта прошли порядка 100 действующих сотрудников предприятий транспортной инфраструктуры ОРДО. Об этом сообщили в пресс-службе "минтранса ДНР".

"Вакцинация сотрудников транспортной отрасли позволит создать иммунитет к COVID-19, благодаря которому появится возможность избежать заболевания, не рискуя жизнью и здоровьем, а также обеспечит стабильную и бесперебойную работу транспорта ДНР", – говорится в сообщении.