Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 19 марта воспользовались 209 человек

20.03.2021 15:00

Более 200 человек прошли через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» 19 марта. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

«На территорию республики запущено 15 транспортных средств, 95 человек. На территорию Украины выпущено 29 транспортных средств, 114 человек», – говорится в сообщении.