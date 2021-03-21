Полиция Донетчины провела отработку Покровска

21.03.2021 10:00

В Донецкой области правоохранители провели в Покровске ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и раскрытие тяжких преступлений, стабилизацию оперативной обстановки, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"В результате полицейские задержали злоумышленника, который с декабря прошлого года находился в розыске за нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Обнаружен мужчина, который, по предварительной информации, причастен к незаконным вооруженным формированиям. Сейчас проводится проверка".

Прекращено два наркопреступления, а также незаконная порубка леса. По этим фактам возбуждены уголовные производства.

Правоохранители разоблачили АЗС, где реализовывали топливо без документов, а также мобильную заправку в фургоне с перебитыми номерами.

Во время работы на автодорогах полиция обнаружила разыскиваемое авто и пять фактов перевозки грузов без документов. Остановлены грузовики с углем, древесиной и металлоломом.

В общем полицейские составили в отношении нарушителей 32 административных материала. Проверено около тысячи человек и более 170 транспортных средств, а также более 60 адресов лиц, находящихся в розыске", - говорится в сообщении.