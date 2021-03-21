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Полиция Донетчины провела отработку Покровска
В Донецкой области правоохранители провели в Покровске ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и раскрытие тяжких преступлений, стабилизацию оперативной обстановки, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
"В результате полицейские задержали злоумышленника, который с декабря прошлого года находился в розыске за нанесение телесных повреждений средней тяжести.
Обнаружен мужчина, который, по предварительной информации, причастен к незаконным вооруженным формированиям. Сейчас проводится проверка".
Прекращено два наркопреступления, а также незаконная порубка леса. По этим фактам возбуждены уголовные производства.
Правоохранители разоблачили АЗС, где реализовывали топливо без документов, а также мобильную заправку в фургоне с перебитыми номерами.
Во время работы на автодорогах полиция обнаружила разыскиваемое авто и пять фактов перевозки грузов без документов. Остановлены грузовики с углем, древесиной и металлоломом.
В общем полицейские составили в отношении нарушителей 32 административных материала. Проверено около тысячи человек и более 170 транспортных средств, а также более 60 адресов лиц, находящихся в розыске", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, полиция, проверка, Покровск
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