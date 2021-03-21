Сутки в ООС: девять обстрелов, погиб боец ВСУ

21.03.2021 09:00

За минувшие сутки, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север недалеко от Пивденного враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье сепаратисты обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем.

По позициям в пригороде Лебединского велся огонь из стрелкового оружия, а вблизи поселка Широкино – из крупнокалиберных пулеметов.

"Все обстрелы были прицельными и велись с целью нанесения потерь подразделениям ВСУ", – говорится в сводке.

В штабе заверили, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.