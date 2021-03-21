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Сутки в ООС: девять обстрелов, погиб боец ВСУ
За минувшие сутки, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север недалеко от Пивденного враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье сепаратисты обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем.
По позициям в пригороде Лебединского велся огонь из стрелкового оружия, а вблизи поселка Широкино – из крупнокалиберных пулеметов.
"Все обстрелы были прицельными и велись с целью нанесения потерь подразделениям ВСУ", – говорится в сводке.
В штабе заверили, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.
Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
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