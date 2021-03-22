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Архив - Донецкая область

На Донетчине заработала шестая коммунальная ПЦР-лаборатория

22.03.2021 17:00
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На Донетчине заработала шестая коммунальная ПЦР-лаборатория

Коммунальную лабораторию для ПЦР-диагностики COVID-19 ввели в эксплуатацию в Бахмуте. Об этом сообщил замначальника управления организации и развития медпомощи населению департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко во время сегодняшней пресс-конференции, передает ОстроВ.
Она разместилась в многопрофильной больнице интенсивного лечения. Для лаборатории приобрели амплификатор, ламинарный шкаф и другое необходимое оборудование.
«Мощность лаборатории начинается с тестирования 96 образцов за три часа. Если время ее работы будет большим, то проведение анализов – от 96 и пропорционально этому числу», - сказал Александр Педенко.
ПЦР-лаборатория приобретена за средства субвенции из государственного бюджета в сумме 3,5 млн гривен. Ее сотрудники предварительно прошли обучение в аналогичных заведениях в Славянске и Торецке.
Она стала шестой коммунальной лабораторией для тестирования на COVID-19 в Донецкой области.



Теги: Донбасс, тест, лаборатория, Бахмут, COVID-19
 
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