Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине

24.03.2021 12:00

КМУ внес изменения в постановление от 9 декабря 2020 № 1236 относительно пропуска через КПВВ лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, сообщает Восточный вариант.

В частности, без самоизоляции будут пропускать граждан Украины, которые готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.