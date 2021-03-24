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Мэр Бахмута установил рекорд Украины
24.03.2021 16:00
Главу Бахмутской ОТГ Алексея Реву включили в национальный реестр рекордов Украины. Чиновник — рекордсмен среди коллег, так как дольше всех занимает свою должность. Об этом сообщает корреспондент Свободного радио.
Официально Алексей Рева занимает должность городского головы уже 30 лет и 11 месяцев.
“Когда мы смотрели детали этого рекорда, то к нам попали некоторые факты, которые вам возможно известны. Было интересно узнать, что Алексей Александрович 7 раз подряд избирался на эту должность. Было интересно узнать, что Алексей Александрович представлял интересы горожан во время каденции каждого из 6 президентов независимой Украины”, — сказал во время вручения диплома представитель Национального реестра рекордов Украины Олег Волочков.
Теги: мэр, Книга рекордов Украины, Бахмут
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