Мэр Бахмута установил рекорд Украины

24.03.2021 16:00

Главу Бахмутской ОТГ Алексея Реву включили в национальный реестр рекордов Украины. Чиновник — рекордсмен среди коллег, так как дольше всех занимает свою должность. Об этом сообщает корреспондент Свободного радио.

Официально Алексей Рева занимает должность городского головы уже 30 лет и 11 месяцев.

“Когда мы смотрели детали этого рекорда, то к нам попали некоторые факты, которые вам возможно известны. Было интересно узнать, что Алексей Александрович 7 раз подряд избирался на эту должность. Было интересно узнать, что Алексей Александрович представлял интересы горожан во время каденции каждого из 6 президентов независимой Украины”, — сказал во время вручения диплома представитель Национального реестра рекордов Украины Олег Волочков.