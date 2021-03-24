- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"17:00
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины16:00
- На Донбассе открыли фотовыставку пропавших без вести военных и волонтеров13:00
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине12:00
- 22 марта линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли 278 человек09:00
- Денисова назвала количество украинских пленных в ОРДЛО и аннексированном Крыму08:00
- На Донетчине заработала шестая коммунальная ПЦР-лаборатория17:00
- В пяти прифронтовых селах Донетчины установили системы очистки воды16:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 22 по 26 марта15:00
- Подразделения ГСЧС восстановили более 1,5 тысячи домов жителей Донбасса09:00
На Донбассе открыли фотовыставку пропавших без вести военных и волонтеров
В Северодонецке открылась фотовыставка “Мы вас ищем. Мы вас ждем. Не забываем“, посвященная военным и волонтерам, которых считают пропавшими без вести или пленными без установленного места пребывания. Об этом сообщает Свободное радио.
Здесь более 30 фотографий, 28 историй. “Есть фото- и видеодоказательства того, что ребята попали в плен. Но та сторона их не подтверждает. Даже тех, о ком мы точно знаем, что они там. Эта неопределенность, это очень больно. Мы задумали эту выставку именно здесь, чтобы можно было надеяться на какой-то отклик людей, которые приезжают с оккупированной территории. Возможно кто-то видел или слышал об этих ребятах”, — говорит руководитель общественного объединения “Берегиня” Алла Макух.
В Северодонецке фотографии пробудут месяц. Затем выставку также покажут в Славянске и Мариуполе. В общем авторы хотят, чтобы ее увидели как можно больше городов Украины.
Теги: Донбасс, выставка, фото, пропавший без вести
- Миры без кризиса
- Фото дня, которое не покажут на российском телевидении
- Лучший пойнтер Украины живет в Мариуполе
- В Америке выбрали самую красивую украинку. Подарок её ошеломил (ФОТО)
- Квартиру Тягнибока построили австрийцы, а сожгли конкуренты (ФОТО)
- «Лучшее поздравление!: в Донецке в День Конституции подняли украинский флаг
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"17:00
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины16:00
- На Донбассе открыли фотовыставку пропавших без вести военных и волонтеров13:00
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине12:00
- Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"10:00
- Сотрудники ЛугОВГА показательно вакцинировались от коронавируса12:00
- Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое11:00
- 22 марта линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли 278 человек09:00
- Денисова назвала количество украинских пленных в ОРДЛО и аннексированном Крыму08:00
- На Донетчине заработала шестая коммунальная ПЦР-лаборатория17:00
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"17:00
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины16:00
- Обновление Google "сломало" ряд приложений Android15:00
- На Волыни задержан агент КГБ Беларуси (ВИДЕО)14:00
- На Донбассе открыли фотовыставку пропавших без вести военных и волонтеров13:00
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине12:00
- В Украине растет смертность от коронавируса11:00
- Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"10:00
- Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России09:00
- Pfizer начала тестирование таблеток от COVID-1908:00
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое
- В Минздраве заявили об ужесточении правил въезда в Украину
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине
- Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"
- На Донетчине заработала шестая коммунальная ПЦР-лаборатория
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины
- Французский суд закрыл "представительство ДНР" в Марселе
- В пяти прифронтовых селах Донетчины установили системы очистки воды
- 22 марта линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли 278 человек