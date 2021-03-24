На Донбассе открыли фотовыставку пропавших без вести военных и волонтеров

24.03.2021 13:00

В Северодонецке открылась фотовыставка “Мы вас ищем. Мы вас ждем. Не забываем“, посвященная военным и волонтерам, которых считают пропавшими без вести или пленными без установленного места пребывания. Об этом сообщает Свободное радио.

Здесь более 30 фотографий, 28 историй. “Есть фото- и видеодоказательства того, что ребята попали в плен. Но та сторона их не подтверждает. Даже тех, о ком мы точно знаем, что они там. Эта неопределенность, это очень больно. Мы задумали эту выставку именно здесь, чтобы можно было надеяться на какой-то отклик людей, которые приезжают с оккупированной территории. Возможно кто-то видел или слышал об этих ребятах”, — говорит руководитель общественного объединения “Берегиня” Алла Макух.

В Северодонецке фотографии пробудут месяц. Затем выставку также покажут в Славянске и Мариуполе. В общем авторы хотят, чтобы ее увидели как можно больше городов Украины.