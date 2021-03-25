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Архив - Донецкая область

На шахте Белозерская погиб горняк

25.03.2021 14:00
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На шахте Белозерская погиб горняк

В результате несчастного случая на шахте Белозерская в г.Белозерское Добропольского горсовета Донецкой области в ночь на четверг, 25 марта, погиб шахтер. Об этом в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.
"В 4.15 в монтажной камере на горизонте 550 м седьмой южной лавы L8 произошел несчастный случай. Во время доставки секции механизированной крепи погиб горнорабочий очистного забоя Александр Нис, 1982 года рождения", - говорится в сообщении.



Теги: шахтер , шахта, погибший, Добропольский район
 
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