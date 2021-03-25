В "ДНР" хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

25.03.2021 11:00

Законопроект, предусматривающий ограничение продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, вынесен на рассмотрение "парламента ДНР", сообщают местные СМИ.

По мнению "законодателей" употребление данных напитков формирует зависимость, а также нередко приводит к обострению протекавших до этого латентно психических заболеваний.

Законопроект предусматривает запрет на их продажу несовершеннолетним и (или) несовершеннолетними, а также вовлечение несовершеннолетних в процесс их употребления.

Для нарушителей предусмотрена административная ответственность.