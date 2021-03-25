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В "ДНР" хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним
25.03.2021 11:00
Законопроект, предусматривающий ограничение продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, вынесен на рассмотрение "парламента ДНР", сообщают местные СМИ.
По мнению "законодателей" употребление данных напитков формирует зависимость, а также нередко приводит к обострению протекавших до этого латентно психических заболеваний.
Законопроект предусматривает запрет на их продажу несовершеннолетним и (или) несовершеннолетними, а также вовлечение несовершеннолетних в процесс их употребления.
Для нарушителей предусмотрена административная ответственность.
Теги: Донбасс, закон, запрет, энергетические напитки, ДНР
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