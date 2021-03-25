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Архив - Донецкая область

В зоне ООС нацгвардейцы провели акцию для детей-сирот

25.03.2021 16:00
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В зоне ООС нацгвардейцы провели акцию для детей-сирот

В районе проведения Операции объединенных сил нацгвардейцы организовали благотворительную акцию "Чужих детей не бывает". Об этом сообщает пресс-центр ООС в соцсети Facebook.
Военнослужащие оперативно-тактической группировки "Восток" Национальной гвардии Украины, которые выполняют служебные и боевые задачи в районе проведения ООС, в рамках проведения акции "Чужих детей не бывает" передали подарки детям детского дома семейного типа в городе Волноваха, детском доме "Отчий дом" города Покровск и детском доме "Центр опеки" города Мариуполь.



Теги: Донбасс, благотворительность, акция, детский дом, нацгвардия
 
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