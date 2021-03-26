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Архив - Донецкая область

Больницы Донетчины получили современное оборудование для борьбы с COVID-19

26.03.2021 13:00
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Больницы Донетчины получили современное оборудование для борьбы с COVID-19

Больницы Донетчины получили новое оборудование для борьбы с коронавирусной болезнью на общую сумму 106 млн грн. Об этом сообщает руководитель Донецкой ОВГА Павел Кириленко.
В частности, за средства государственного бюджета централизованно приобрели 4 компьютерных томографа общей стоимостью 55,5 млн гривен. Они доставлены в больницы Волновахи, Краматорска, Мариуполя и Селидово.
"Также за счет субвенции из государственного бюджета ОГА приобрела 7 рентгеновских систем и 10 аппаратов ультразвуковой диагностики на 50,8 млн гривен. Большинство оборудования уже передали учреждениям здравоохранения в Волновахе, Доброполье, Константиновке, Краматорске, Мариуполе, Селидово, Славянске и Покровске", — рассказал Кириленко.
Он сообщил, что остальная часть будет доставлена в ближайшее время: 2 рентгеновские системы поступят в Доброполье и Краматорск, а 1 аппарат УЗИ — в опорную больницу в Бахмуте.



Теги: больницы, оборудование, COVID-19
 
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