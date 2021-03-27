- Зеленский сделал заявление о гибели 4 воинов на Донбассе09:00
- Больницы Донетчины получили современное оборудование для борьбы с COVID-1913:00
- В Петровском районе Донецка прорвало дамбу12:00
- В зоне ООС нацгвардейцы провели акцию для детей-сирот16:00
- На шахте Белозерская погиб горняк14:00
- В "ДНР" хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним11:00
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"17:00
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины16:00
- На Донбассе открыли фотовыставку пропавших без вести военных и волонтеров13:00
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине12:00
Зеленский сделал заявление о гибели 4 воинов на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начальник Генерального штаба вылетает на Донбасс для всестороннего изучения обстоятельств гибели четверых военных 26 марта. Об этом говорится в Фейсбуке Зеленского.
В тексте отмечается: "Сегодня на Донбассе погибли четыре украинских военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших.
По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Представителям Украины в Трехсторонний контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата. В ближайшее время я проведу разговор со всеми лидерами "Нормандской четверки"".
По информации пресс-центра ОС 26 марта около 14.00 четверо воинов ВСУ погибли и двое получили ранения в результате вражеского обстрела украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.
Теги: Донбасс, погибший, заявление, ООС, Зеленский
- Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины", два бойца ВСУ погибли
- Ликвидированных на Донбассе российских боевиков выдают за погибших в Сирии
- Приказ ООС на штурм боевиков "Л/ДНР" и освобождение Донбасса: генерал Наев сделал важное заявление
- 10 марта на Донбассе погиб боец ВСУ
- Что на самом деле произошло под Новолуганским: командующий ООС выступил со срочным заявлением
- Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе
- Зеленский сделал заявление о гибели 4 воинов на Донбассе09:00
- Больницы Донетчины получили современное оборудование для борьбы с COVID-1913:00
- В Петровском районе Донецка прорвало дамбу12:00
- В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете11:00
- В зоне ООС нацгвардейцы провели акцию для детей-сирот16:00
- На Луганщине начался ремонт дороги Лисичанск - Бахмут15:00
- На шахте Белозерская погиб горняк14:00
- В "ДНР" хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним11:00
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"17:00
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины16:00
- В Беларуси запретили книгу о войне на Донбассе10:00
- Зеленский сделал заявление о гибели 4 воинов на Донбассе09:00
- В "Укрзализныце" предупредили пассажиров о переходе на летнее время 17:00
- В колледже Северодонецка разработали электромобиль (ВИДЕО)16:00
- На выходных в Украине потеплеет до +1415:00
- В ОРДО выбрали «Красу Донбасса-2021»14:00
- Больницы Донетчины получили современное оборудование для борьбы с COVID-1913:00
- В Петровском районе Донецка прорвало дамбу12:00
- В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете11:00
- В Украине - рекордный прирост случаев COVID с начала пандемии10:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"
- Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"
- В ОРДО выбрали «Красу Донбасса-2021»
- В Петровском районе Донецка прорвало дамбу
- Красная зона карантина расширилась ещё на две области
- Обновление Google "сломало" ряд приложений Android
- В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете
- В зоне ООС нацгвардейцы провели акцию для детей-сирот