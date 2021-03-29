Bellingcat установила главных палачей донецкой тюрьмы "Изоляция"

29.03.2021 08:00

При поддержке Bellingcat установлены ключевые военные преступники тюрьмы "Изоляция" с российским гражданством. Об этом на странице в Facebook пишет бывший узник террористов "ДНР", журналист и писатель Станислав Асеев.

1) Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978 г.р., позывной "Толстый".

Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 587195

Занял место Палыча (Куликовского Дениса) как куратора "Изоляции".

2) Бутенко Владимир Владимирович, 17.05.1980 г.р., позывной "Бут".

Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 616516

Правая рука Кривоноса, один из старших по смене.

3) Ерёмичев Руслан Владимирович, 15.07.1979 г.р., позывной "Ермак".

Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 627493

Главный любитель молодых девочек на "Изоляции".

Асеев подчеркивает, что все трое причастны к жестоким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства.

Однако теперь, имея данные их российских паспортов, пишет журналист, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, "что, надеюсь, будет инициировано в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИДом".