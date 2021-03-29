В ОРДО продлили сроки легализации украинских документов на недвижимость

29.03.2021 10:00

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области продлили легализацию документов на недвижимость. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях, передает DonPress.com.

По их данным, внесены изменения в «постановление» местного «совета министров» от 2 сентября 2015 года № 17-3 «О признании недействительными действий нотариусов, органов государственной власти и органов местного самоуправления Украины в отношении вещных прав на недвижимое имущество», расположенное в ОРДО.

Теперь в ОРДО продлена процедура легализации документов, подтверждающих возникновение, переход, прекращение вещных прав на недвижимое имущество, выданных нотариусами, органами государственной власти, органами местного самоуправления Украины с 11 мая 2014 года и до 31 декабря 2016 года.

Прием для легализации документов осуществляется межведомственной комиссией до 15 декабря 2021 года.