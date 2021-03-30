Абитуриентов из Крыма и ОРДЛО на подготовительных курсах обеспечат жильем и стипендией

30.03.2021 09:00

Украина в июне запустит бесплатные двухмесячные подготовительные курсы для абитуриентов с оккупированных территорий, которые хотят поступить в украинские вузы. Будущим студентам обещают предоставлять жилье и стипендии, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук.

По ее словам, пилотный проект запустят на базе 25 вузов, которые определят на конкурсе. Абитуриенты, поступающие через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", получат возможность посещать подготовительные курсы, которые предусматривают стипендиальное обеспечение и бесплатное проживание в общежитиях.

"Мы планируем, что курсы по такому формату начнутся накануне Дня Конституции Украины и продлятся до начала учебного процесса в университетах, это ориентировочно 2-2,5 месяца", - отметила Драганчук.

По ее словам, подготовка такого абитуриента обойдется государству в 8-13 тысяч гривен в месяц с учетом стипендии, расходов на общежитие и так далее. Ожидается, что в этом году на курсы поступят от 500 до 750 человек.

После этих курсов абитуриенты смогут поступать в любой вуз, а не только в тот, на базе которых проходила подготовка.