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Экс-военнослужащую из Мариуполя осудили за шпионаж в пользу "ДНР"
Бывшую-военнослужащую воинской части 3057 осудили за "слив" информации сепаратистам. Об этом указывают документы в реестре судебных решений, передает Сайт города Мариуполя.
Досудебным расследованием установлено, что мариупольчанка - военнослужащая Национальной гвардии воинской части 3057 передавала боевикам т.н. "ДНР" секретную информацию. Женщина действовала по идеологическим мотивам. В 2015 году она вступила в преступную связь с разведкой сепаратистов из "9 отдельного мото-стрелкового полка".
В ее задачи входила передача секретной информации о личном составе воинской части и технике. Посредством социальной сети "ВКонтакте" она пересылала документы и файлы. Передавала шпионка данные в том числе и о добровольцах "Азова", которые в тот момент вели активные боевые действия в Широкино.
Предательница проходила специальные инструктажи и придерживалась мер конспирации. Ничего не подозревающие сослуживцы имели с ней хорошие отношения.
Позже женщину уволили по служебному несоответствию. Она была вынуждена устроиться бухгалтером. Примерно в то время, в 2019 году, шпионку и разоблачили.
Учитывая тяжесть ее преступлений и опыт службы в армии, женщину осудили по ст. 258 ч. 3. (Создание и поддержка террористической группы) и приговорили к 8 годам лишения свободы. Также за проведение экспертиз она заплатит более 10 тысяч гривен.
Теги: Мариуполь, суд, приговор, шпионаж, ДНР, нацгвардия
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