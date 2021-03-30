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Стала известна повестка дня заседаний ТКГ 30-31 марта

30.03.2021 12:00
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Стала известна повестка дня заседаний ТКГ 30-31 марта

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе озвучила повестку дня очередных заседаний рабочих подгрупп и непосредственно видеозаседания ТКГ 30 и 31 марта, сообщает Радио Свобода.
«Повестка дня: вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита; обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня; продолжение разработки плана совместных шагов; восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций; восстановление социально-экономических связей через линию разграничения», - говорится в сообщении делегации в фейсбуке.



Теги: Донбасс, заседание, ТКГ
 
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