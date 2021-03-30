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В России задержали гендиректора "Первого республиканского телеканала "ДНР"
На днях в России был арестован глава "Первого республиканского телеканала" непризнанной "ДНР" гражданин РФ Сергей Пеляницын. Об этом написал Telegram-канал "НеТипичный Донецк".
Сообщается, что Пеляницын был задержан почти сразу после выезда на территорию РФ. Его подозревают в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
"Пеляницын – аферист, который зашел в ДНР из РФ с легендой, сам придумал себе биографию, устроил чистки на телевидении. Однако донецкие журналисты (в т.ч. уволенные Пеляницыным) его разоблачили, собрали доказательную базу, и отправили ее в Москву. И вот результат. Не можем не отметить, что данный персонаж тесно общался с кураторами информационной политики ЛНР Юрием Першиковым и Вячеславом Матвеевым. Оно и не удивительно – жулики и мошенники всегда найдут друг друга", — говорится в сообщении.
Теги: задержание, телеканал, ДНР
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