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Архив - Донецкая область

Дружковский ЦНАП закрыли на карантин

31.03.2021 17:00
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Дружковский ЦНАП закрыли на карантин

С 30.03.2021 в Центре предоставления административных услуг Дружковка временно прекращен прием граждан по получению административных услуг до нормализации эпидемической ситуации с заболеванием COVID-19 среди работников. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на горсовет Дружковки.
Выдача ранее оформленных паспортов граждан Украины и паспортов граждан Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем будет осуществляться в Дружковском ГО ГУ ГТС Украины в Донецкой области по адресу: г. Дружковка, ул. Машиностроителей, д. 54, контактный телефон: (06267) 5-30-69.
По оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем возможно обратившись в Дружковскмй ГО ГУ ГТС Украины в Донецкой области по адресу: г. Дружковка, ул. Машиностроителей, д. 54 предварительно зарегистрировавшись в электронную очередь по ссылке.



Теги: Дружковка, карантин, COVID-19, ЦПАУ
 
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