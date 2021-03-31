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Архив - Донецкая область

На переговорах ТКГ экстренно госпитализировали представительницу ОРДО

31.03.2021 09:00
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На переговорах ТКГ экстренно госпитализировали представительницу ОРДО

Украинский журналист и представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш сообщил об экстренной госпитализации «эксперта ДНР» Майи Пироговой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Народ Донбасса» застыл в тревожном ожидании. Выдающаяся дипломатка, лицо «ДНР» на международной арене Майя Пирогова экстренно госпитализирована. Заседание рабочей группы ТКГ по политическим вопросам состоялось без нее. Правда, длилось всего полчаса, но главное, что дипломатический процесс продолжается…», - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, переговоры, ТКГ
 
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