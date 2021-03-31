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В Мариуполе зазаботал сервис Uber
Международная компания Uber объявила о запуске своего сервиса в Мариуполе. Отныне жители и гости города смогут воспользоваться доступным сервисом UberX, цены на поездки с которым начинаются от 30 гривен, передает MRPL.CITY.
Мариуполь стал девятым городом Украины, где запущен Uber после Киева, Одессы, Львова, Днепра, Харькова, Запорожья, Винницы и Херсона.
«Запуск подобного сервиса с мировым именем в Мариуполе – это еще один сигнал, что наш город развивается и двигается в правильном направлении. У Мариуполя большой потенциал и это видят крупные международные компании. Сегодня мы открыты к предложениям брендов, оказывающим качественные услуги в разных сферах, в том числе, в отрасли общественного питания, торговли и логистики. Ключевое – за этими изменениями стоят новые возможности для жителей», – подчеркивает городской голова Вадим Бойченко.
Жители Мариуполя и гости города смогут воспользоваться всеми преимуществами поездок Uber, совершив первую поездку по городу со скидкой 80% по промокоду UBERMARIUPOL.
Чтобы воспользоваться скидкой, пассажирам необходимо ввести промокод UBERMARIUPOL в разделе WALLET приложения Uber на смартфоне. Промокод действует до 12 апреля.
Теги: Донбасс, Мариуполь, UBER
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