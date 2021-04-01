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В ОРДО двое рабочих ЕМЗ отравились доменным газом
01.04.2021 14:00
На ЕМЗ двое рабочих отравились доменным газом во время выполнения монтажных работ. Об этом сообщили в «государственном комитете горного и технического надзора ДНР».
«В филиале №2 „Енакиевский металлургический завод“ ЗАО „Внешторгсервис“ 31 марта в 09:25 при выполнении работ по монтажу коренной задвижки ДУ-100 конденсатоотводчика №16 газопровода доменного газа получили отравления доменным газом слесарь-ремонтник газового цеха и газоспасатель газоспасательной службы», - говорится в сообщении.
По данным «ведомства», пострадавшие были госпитализированы, сейчас их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.
Теги: Енакиево, отравление, рабочий, ЕМЗ
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