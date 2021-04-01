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Архив - Донецкая область

В ОРДО на Енакиевском коксохиме произошла серьезная авария

01.04.2021 12:00
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В ОРДО на Енакиевском коксохиме произошла серьезная авария

Сегодня, 1 апреля, на "Енакиевском коксохимпроме" в ОРДО произошла авария. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
"Енакиево. Авария на ЕКХП - горит трансформаторная, завод обесточен, частично нет света в городе", - пишет в Твиттере блогер hochu domoy v ua (@hochu_dodomu).
Какие-либо подробности ЧП отсутствуют.



Теги: Енакиево, авария, коксохим, ОРДО
 
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