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В "Л/ДНР" объявили первый призыв на военную службу
Глава самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник своим указом объявил о начале призыва для лиц, подлежащих воинской службе на обучение военным специальностям в "Народной милиции ЛНР".
В указе говорится о решении провести с 1 апреля по 30 сентября мероприятия по обязательному обучению по военно-учетным специальностям солдат и сержантов в возрасте от 18 до 27 лет, «состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, и не пребывающих в запасе», в количестве 200 человек.
Известно также, что срок обучения военнообязанных граждан воинским специальностям составляет шесть месяцев.
В свою очередь глава соседней "ДНР" Денис Пушилин также объявил с 1 апреля призыв на военную службу. В ряды "Народной милиции ДНР" направят 200 человек из числа призывников сроком на шесть месяцев.
Теги: призыв, ДНР, ЛНР
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