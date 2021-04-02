В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии

02.04.2021 15:00

На сегодняшний день 660 тысяч пенсионеров, проживающих в ОРДЛО, получают выплаты от Украины. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Громадське радіо.

По ее словам, до начала боевых действий в ОРДЛО было 1 млн 128 тыс пенсионеров. Около миллиона из них подали заявку на продление получения выплат на подконтрольной Украине территории.

"Потом был установлен механизм, который требовал зарегистрироваться на подконтрольной территории. Часть людей отсеялась. Сейчас 660 тыс. пенсионеров и пенсионерок из оккупированного Донбасса получают украинские пенсии. Независимо от того, проживают они в Киеве, или просто зарегистрированы у родственников, а живут на оккупированной территории. Я сторонница того, что человек, заработавший стаж в Украине, имеет право на эту пенсию", - отметила глава Минсоцполитики.