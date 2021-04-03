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Архив - Донецкая область

Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 3 апреля

03.04.2021 15:00
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Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 3 апреля

192 человека проследовали через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка" к югу от Донецка в минувшую пятницу. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".
"Второго апреля с 09:00 до 17:40 функционировал контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка". На территорию республики запущено 21 транспортное средство, 91 человек. на территорию Украины выпущено 21 транспортное средство, 101 человек", – говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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