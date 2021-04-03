Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 3 апреля

03.04.2021 15:00

192 человека проследовали через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка" к югу от Донецка в минувшую пятницу. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".

"Второго апреля с 09:00 до 17:40 функционировал контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка". На территорию республики запущено 21 транспортное средство, 91 человек. на территорию Украины выпущено 21 транспортное средство, 101 человек", – говорится в сообщении.