Поезд №77/78 Харьков-Мариуполь возобновляет курсирование

03.04.2021 17:00

Государственная компания "Укрзализныця" решила возобновить курсирование поезда №77/78 с направлением Харьков-Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Согласно решению, поезда выйдут на маршрут с 9 апреля. Из Харькова поезда будут ходить по понедельникам, средам и пятницам, а из Мариуполя по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Известно, что "Укрзализныця" назначила курсирование поезда предварительно до 28 мая с целью выяснить, будет ли маршрут пользоваться популярностью среди пассажиров.