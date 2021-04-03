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Поезд №77/78 Харьков-Мариуполь возобновляет курсирование
03.04.2021 17:00
Государственная компания "Укрзализныця" решила возобновить курсирование поезда №77/78 с направлением Харьков-Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
Согласно решению, поезда выйдут на маршрут с 9 апреля. Из Харькова поезда будут ходить по понедельникам, средам и пятницам, а из Мариуполя по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Известно, что "Укрзализныця" назначила курсирование поезда предварительно до 28 мая с целью выяснить, будет ли маршрут пользоваться популярностью среди пассажиров.
Теги: Харьков, Мариуполь, поезд, Укрзализниця
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