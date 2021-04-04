- "Власти" Донецка провели общегородской субботник15:00
- Оккупанты распространяют фейк о гибели ребенка от "обстрела ВСУ"13:00
- За минувшие сутки на Донбассе погиб один воин, зафиксировано 10 обстрелов09:00
- Поезд №77/78 Харьков-Мариуполь возобновляет курсирование17:00
- Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 3 апреля15:00
- В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский11:00
- Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение16:00
- В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии15:00
- Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март14:00
- В "Л/ДНР" объявили первый призыв на военную службу11:00
За минувшие сутки на Донбассе погиб один воин, зафиксировано 10 обстрелов
За минувшие сутки, 3 апреля, было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"В районе оперативно-тактической группировки "Схід" вблизи населенного пункта Пески, российские оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а около поселка Гнутово - из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Широкино и Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем", - подчеркивают в штабе.
Кроме этого сообщается, что около населенного пункта Шумы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве в результате которого, боевое травмирование, несовместимое с жизнью, получил военнослужащий Объединенных сил. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.
Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО
- Жуткие кадры: расстрелянная скорая, в которой погиб боец "Донбасса" (ФОТО)
- Трагичные новости с донбасского фронта
- Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе
- За прошедшие сутки в зоне АТО один военный погиб, еще пятеро получили ранения
- За мнувшие сутки боевики 49 раз открывали огонь.Среди бойцов АТО есть раненые и погибший
- "Власти" Донецка провели общегородской субботник15:00
- Оккупанты распространяют фейк о гибели ребенка от "обстрела ВСУ"13:00
- За минувшие сутки на Донбассе погиб один воин, зафиксировано 10 обстрелов09:00
- Поезд №77/78 Харьков-Мариуполь возобновляет курсирование17:00
- Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 3 апреля15:00
- В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский11:00
- Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение16:00
- В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии15:00
- Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март14:00
- В "Л/ДНР" объявили первый призыв на военную службу11:00
- Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля17:00
- "Власти" Донецка провели общегородской субботник15:00
- Оккупанты распространяют фейк о гибели ребенка от "обстрела ВСУ"13:00
- Хакеры обнародовали личные данные 533 млн пользователей Facebook11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 апреля10:00
- За минувшие сутки на Донбассе погиб один воин, зафиксировано 10 обстрелов09:00
- Поезд №77/78 Харьков-Мариуполь возобновляет курсирование17:00
- Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 3 апреля15:00
- В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки13:00
- В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский11:00
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии
- Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март
- Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение
- В "Л/ДНР" объявили первый призыв на военную службу
- Поезд №77/78 Харьков-Мариуполь возобновляет курсирование
- В ОРДО на Енакиевском коксохиме произошла серьезная авария
- Оккупанты распространяют фейк о гибели ребенка от "обстрела ВСУ"
- 2 апреля группировка «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке
- В ОРДО двое рабочих ЕМЗ отравились доменным газом
- СНБО ввел беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне