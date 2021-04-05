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На Донетчине изъяли около 12 тысяч пачек контрафактных сигарет
В Донецкой области изъяты табачные изделия без марок акцизного налога установленного образца на сумму свыше 600 тысяч гривень. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Сотрудниками 3-го отдела УОП районов проведения операции Объединенных сил ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками оперативно-розыскного управления Государственной пограничной службы Украины, при участии работников ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, установлен факт хранения подакцизных товаров - в частности, табачных изделий без марок акцизного налога установленного законодательством образца.
Незаконная деятельность осуществлялась в магазине, который расположен в городе Новогродовка Донецкой области.
В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято табачные изделия без марок акцизного налога установленного образца, в количестве 11 тысяч 924 пачки на общую сумму 629 тысяч 720 гривен.
Ведутся следственные действия.
Теги: Донбасс, сигареты, изъятие, акцизная марка
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