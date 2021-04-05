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Архив - Донецкая область

На Донетчине запустили call-центр областной службы занятости

05.04.2021 17:00
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На Донетчине запустили call-центр областной службы занятости

Call-центр поддержки клиентов Донецкой областной службы занятости, созданный при финансовой поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира, начинает свою работу 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
Он предназначен для оперативного реагирования на беспокоящие граждан вопросы занятости, получения разъяснений и ответов в дистанционном формате "здесь и сейчас".
"Call-центр станет дополнительным действенным инструментом в работе службы занятости Донетчины. Кроме консультирования наших клиентов, он позволит оперативно реагировать на запросы населения и работодателей региона ", - говорит директор Донецкой областной службы занятости Валентина Рыбалко.
Звоните по бесплатному номеру 0 800 33 61 67 и узнавайте информацию по следующим вопросам:

  • услуги службы занятости для населения и работодателей;
  • электронные сервисы Донецкой областной службы занятости;
  • действующие программы и международные гранты;
  • контактные телефоны и Skype адреса центров занятости Донетчины и многое другое.

Кроме консультационных и разъяснительных услуг, можно будет предоставить свои предложения по улучшению работы конкретного центра занятости или службы занятости в целом.
Нельзя будет получить информацию о выплате пособия по безработице и другую конфиденциальную информацию конкретного лица.
Сall-центр работает по пятидневной рабочей неделе. Звонки принимаются без перерыва с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45. Суббота и воскресенье - выходные дни.



Теги: Донбасс, ООН, служба занятости, колл-центр
 
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