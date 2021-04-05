На Донетчине запустили call-центр областной службы занятости

05.04.2021 17:00

Call-центр поддержки клиентов Донецкой областной службы занятости, созданный при финансовой поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира, начинает свою работу 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Он предназначен для оперативного реагирования на беспокоящие граждан вопросы занятости, получения разъяснений и ответов в дистанционном формате "здесь и сейчас".

"Call-центр станет дополнительным действенным инструментом в работе службы занятости Донетчины. Кроме консультирования наших клиентов, он позволит оперативно реагировать на запросы населения и работодателей региона ", - говорит директор Донецкой областной службы занятости Валентина Рыбалко.

Звоните по бесплатному номеру 0 800 33 61 67 и узнавайте информацию по следующим вопросам:

услуги службы занятости для населения и работодателей;

электронные сервисы Донецкой областной службы занятости;

действующие программы и международные гранты;

контактные телефоны и Skype адреса центров занятости Донетчины и многое другое.

Кроме консультационных и разъяснительных услуг, можно будет предоставить свои предложения по улучшению работы конкретного центра занятости или службы занятости в целом.

Нельзя будет получить информацию о выплате пособия по безработице и другую конфиденциальную информацию конкретного лица.

Сall-центр работает по пятидневной рабочей неделе. Звонки принимаются без перерыва с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45. Суббота и воскресенье - выходные дни.