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Архив - Донецкая область

Два украинских воина погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе

06.04.2021 09:00
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Два украинских воина погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе

За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Новоалександровки - из стрелкового оружия.
"Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.



Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
 
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