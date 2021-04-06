Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 5 апреля воспользовались 198 человек

06.04.2021 15:00

Почти 200 человек 5 апреля пересекли линию разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией через гуманитарный коридор на контрольном пункте въезда и выезда "Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

"На территорию республики запущено 20 транспортных средств, 88 человек. На территорию Украины выпущено 26 транспортных средств, 110 человек", – сказано в сообщении.