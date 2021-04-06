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В ОРДО посреди дня приостановили работу банкоматов и терминалов «центробанка»
06.04.2021 14:00
Сегодня с 14-00 до 16-00 в так называемом «центробанке ДНР» будут проводить технические работы, что приведет к приостановке работы банкоматов и терминалов. Об этом сообщили в пресс-службе «банка»
В «ЦРБ ДНР» отметили, что в указанное время не будут совершаться операции с пластиковыми картами, будет приостановлена работа банкоматов, кассовых и торговых POS — терминалов. Кроме того, не будут предоставляться услуги, связанные с работой процессингового центра.
Теги: Донбасс, банкомат, профилактика, терминал, ДНР
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