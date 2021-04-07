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Архив - Донецкая область

Более 50 населенных пунктов Донетчины остались без водоснабжения

07.04.2021 08:00
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Более 50 населенных пунктов Донетчины остались без водоснабжения

На Донбассе из-за обстрела со стороны сепаратистов было обесточено насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенного в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка. Теперь водоснабжения не получают жители более 50 населенных пунктов. Об этом заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко во вторник, 6 апреля.
"К счастью, работники станции смогли укрыться в бомбоубежище, жертв обстрела нет. Однако поставки воды остановлено", - сказано в сообщении.
Вода из насосной станции подается на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольского и Старокрымскую №1 и №2. Сейчас без водоснабжения остались такие города как Белозерское, Горняк, Доброполье, Покровск, Украинск, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Мариуполь.
Сегодня саперы, энергетики и работники компании Вода Донбасса осмотрят место обстрела, чтобы определиться с перечнем работ. При этом заняться восстановлением водоснабжения можно будет только тогда, когда миссия ОБСЕ гарантирует соблюдение режима тишины.



Теги: Донбасс, водоснабжение, обстрел
 
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