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Кравчук предлагает перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предлагает перенести переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина из Беларуси в Польшу. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Я думаю, если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Тут не будет вопросов, мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы. Было и много проблем, и на границе, и не только. Поэтому никто не скажет, что Польша верный друг Украины. Это было бы нормально", - отметил Кравчук.
Глава украинской делегации также допустил вариант, что переговоры будут проходить в стране, ранее не принадлежавшей к соцлагерю.
"Думаю, Россия будет против, ей нужно, чтобы на переговорах были представители ОРДЛО, а их вывозить за границы нашей территории будет непросто. Но другого пути нет, мы никогда не согласимся на Минск. Если Минск – я на следующий день заявление напишу об освобождении от должности", - добавил он.
Теги: Донбасс, Польша, Минск, Кравчук, ТКГ
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