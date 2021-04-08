На экстренном заседании ТКГ договорились о соблюдении режима прекращения огня

08.04.2021 08:00

На экстренном заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня, однако не зафиксировали это документально. Об этом в среду, 7 апреля, заявили в украинской делегации в ТКГ.

"Стороны подтвердили: готовность и необходимость соблюдения режима прекращения огня и выполнения договоренностей от 22 июля 2020 года; что не осталось никаких дополнительных условий для этого", - указано в сообщении.

При этом украинская сторона отметила, что представители РФ потребовали внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Халитом Чевиком, чтобы показать Россию "в более выгодном для нее свете".

Следующее, очередное общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.