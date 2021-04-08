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В ОРДО пообещали "срочникам" льготы при поступлении в ВУЗы
08.04.2021 13:00
Молодые люди, которые прошли срочную службу в так называемой "народной милиции ДНР", будут иметь преференции при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом заявил "глава республики" Денис Пушилин.
"У них будет возможность поступить в высшие учебные заведения, средние профессиональные учебные заведения на льготной основе. Льготы для тех, кто прошел срочную службу, уже практически разработаны", – сказал Пушилин.
Кроме того, те, кто для прохождения срочной службы оставил учебу или работу, будут там после завершения службы восстановлены.
Теги: Донбасс, ВУЗ, льготы, ОРДО
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