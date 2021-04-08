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Архив - Донецкая область

В Первом городском пруду Донецка нашли тело женщины

08.04.2021 16:00
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В Первом городском пруду Донецка нашли тело женщины

В Ворошиловском районе оккупированного Донецка произошел случай гибели на воде. Об этом сообщило "МЧС ДНР" сегодня, 8 апреля.
ЧП произошло на ул. Стадионная, где возле берега Первого городского пруда нашли тело неизвестной женщины.
"Спасатели в легких защитных костюмах Л-1 зашли в воду и извлекли тело женщины, которое находилось возле берега", - говорится в сообщении.
Личность погибшей устанавливается.



Теги: Донецк, женщина, тело, пруд, парк Щербакова
 
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