В Первом городском пруду Донецка нашли тело женщины

08.04.2021 16:00

В Ворошиловском районе оккупированного Донецка произошел случай гибели на воде. Об этом сообщило "МЧС ДНР" сегодня, 8 апреля.

ЧП произошло на ул. Стадионная, где возле берега Первого городского пруда нашли тело неизвестной женщины.

"Спасатели в легких защитных костюмах Л-1 зашли в воду и извлекли тело женщины, которое находилось возле берега", - говорится в сообщении.

Личность погибшей устанавливается.