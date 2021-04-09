"ДНР" и "ЛНР" заявили, что вакцинировали всех членов НВФ

09.04.2021 17:00

В ОРДО весь так называемый «личный состав народной милиции ДНР» привит от коронавируса. Об этом сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные СМИ.

«Оперативно организованная работа министерства здравоохранения ДНР позволила в кратчайшие сроки привить весь личный состав Народной милиции Республики. Военнослужащими проявлена личная сознательность и ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких», — говорится в заявлении.

Ранее с подобным заявлением выступил «глава ЛНР» Леонид Пасечник. По его словам, стопроцентная вакцинации членов НВФ позволила ослабить ряд режимно-ограничительных мероприятий.