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Архив - Донецкая область

"ДНР" и "ЛНР" заявили, что вакцинировали всех членов НВФ

09.04.2021 17:00
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"ДНР" и "ЛНР" заявили, что вакцинировали всех членов НВФ

В ОРДО весь так называемый «личный состав народной милиции ДНР» привит от коронавируса. Об этом сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные СМИ.
«Оперативно организованная работа министерства здравоохранения ДНР позволила в кратчайшие сроки привить весь личный состав Народной милиции Республики. Военнослужащими проявлена личная сознательность и ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких», — говорится в заявлении.
Ранее с подобным заявлением выступил «глава ЛНР» Леонид Пасечник. По его словам, стопроцентная вакцинации членов НВФ позволила ослабить ряд режимно-ограничительных мероприятий.



Теги: вакцинация, ОРДЛО, НВФ, COVID-19
 
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