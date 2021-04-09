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Архив - Донецкая область

Сегодня в ОРДО проведут проверку системы централизованного оповещения населения

09.04.2021 13:00
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Сегодня в ОРДО проведут проверку системы централизованного оповещения населения

На неподконтрольной Украине части Донетчины 9 апреля с 14:00 до 14:30 будет проведена проверка системы централизованного оповещения населения с включением электросирен. Об этом сообщают в "МЧС ДНР".
Жителей "республики" призывают сохранять спокойствие.



Теги: проверка, сирена, ОРДО
 
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