Сегодня в ОРДО проведут проверку системы централизованного оповещения населения

09.04.2021 13:00

На неподконтрольной Украине части Донетчины 9 апреля с 14:00 до 14:30 будет проведена проверка системы централизованного оповещения населения с включением электросирен. Об этом сообщают в "МЧС ДНР".

Жителей "республики" призывают сохранять спокойствие.