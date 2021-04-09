Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДЛО выявили за сутки 235 новых случаев COVID-19

09.04.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДЛО выявили за сутки 235 новых случаев COVID-19

Сто девяносто восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в ОРДО за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили местные СМИ.
За тот же период сняты с учета после выздоровления 147 человек, 10 не пережили болезнь.
Всего в непризнанной "республике" признают 30 246 случаев COVID-19: на стационарном и амбулаторном лечении находятся 6262 пациента, выздоровели – 21 670, умерли – 2314.
На территории отдельных районов Луганской области медики зарегистрировали 3950 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 37 новых заболевших, три человека скончались от осложнений, вызванных вирусом.
С начала пандемии в ОРЛО зарегистрировали 341 случай смерти пациентов с ковидом, выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 3245 человек.



Теги: статистика, ОРДЛО, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх