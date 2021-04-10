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Архив - Донецкая область

Главком ВСУ вакцинировался от COVID-19 в зоне ООС

10.04.2021 09:00
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Главком ВСУ вакцинировался от COVID-19 в зоне ООС

В районе ООС Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинировался от COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр ОС.
"В ходе рабочей поездки в район проведения ООС Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак вместе с военнослужащими одной из бригад сделал прививку от COVID-19 в военном госпитале", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом Хомчак собственным примером подтвердил необходимость иммунизации - "единственного способа остановить пандемию и вернуться к привычной жизни".
По состоянию на 8 апреля, первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) получили 31 555 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.



Теги: вакцинация, ВСУ, COVID-19, Хомчак
 
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