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Архив - Донецкая область

Один воин погиб, еще один ранен в результате обстрелов НВФ ОРДЛО

11.04.2021 10:00
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Один воин погиб, еще один ранен в результате обстрелов НВФ ОРДЛО

На Донбассе за сутки, 10 апреля, сепаратисты обстреляли украинские позиции девять раз, один военнослужащий погиб, еще один был ранен. Об этом сообщает штаб ООС.
Так, в районе проведения операции Объединенных сил противник 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 – обстрелы по позициям украинских защитников и один пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.
Вблизи поселка Золотое-3 в Луганской области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.  Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий получил ранение, не совместимые с жизнью.
Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Состояние его здоровья  - средней степени тяжести.
В штабе отметили, что в ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.



Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
 
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