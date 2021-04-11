Один воин погиб, еще один ранен в результате обстрелов НВФ ОРДЛО

11.04.2021 10:00

На Донбассе за сутки, 10 апреля, сепаратисты обстреляли украинские позиции девять раз, один военнослужащий погиб, еще один был ранен. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, в районе проведения операции Объединенных сил противник 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 – обстрелы по позициям украинских защитников и один пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

Вблизи поселка Золотое-3 в Луганской области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий получил ранение, не совместимые с жизнью.

Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Состояние его здоровья - средней степени тяжести.

В штабе отметили, что в ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.