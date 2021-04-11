Правозащитники: экспресс-тест на КПВВ не освобождает от установки "Вдома"

11.04.2021 15:00

На КПВВ на линии разграничения на Донбассе растет число людей, которых отправляют на обсервацию из-за невозможности приобрести смартфон. Об этом сообщает БФ «Право на захист».

Семь человек отправились сегодня на обсервацию с КПВВ «Новотроицкое». Об этом сообщают мониторы БФ «Право на защиту». Коллеги уже несколько недель подряд фиксируют увеличение количества людей, которых доставляют на прохождение обсервации. Чаще всего это пожилые люди, которые не могут приобрести смартфон ни на КПВВ, ни вообще, поскольку имеют низкий уровень дохода. Самый дешевый смартфон на пункте пропуска стоит минимум 2,5 тысячи гривен.

«Люди часто приезжают без смартфона, не могут его купить, но слышали на неподконтрольной, что на территории КПВВ можно сделать бесплатный тест на коронавирус и беспрепятственно пересечь линию разграничения. Но это не так. Напоминаем, что обязательным условием для пересечения линии разграничения является наличие приложения «Дома». Его можно установить, если операционная система Android устройства не старше 5.0», - рассказала волонтер Екатерина Рачинская.