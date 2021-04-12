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Украина увеличила количество наблюдательных групп СЦКК на Донбассе

12.04.2021 13:00
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Украина увеличила количество наблюдательных групп СЦКК на Донбассе

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) развернула специально созданные наблюдательные группы вдоль всей линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Указано, что на личный состав этих групп во взаимодействии с военными подразделениями Вооруженных сил Украины возлагаются сверхважные задачи – непосредственно контролировать и координировать режим прекращения огня. В случаях нарушения Минских договоренностей незаконными вооруженными формированиями они будут оперативно проводить верификацию нарушений для своевременного информирования высшего руководства Украины.
Также важными направлениями работы наблюдательных групп являются контроль и координация соблюдения гарантий безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры региона.
Как и специально маркированные автомобили Миссии ОБСЕ, в местах размещения наблюдательных групп вдоль линии разграничения находятся автомобили украинской стороны СЦКК, которые также раскрашены в белый цвет с нанесенными соответствующих опознавательных надписей.
"Непосредственное присутствие автомобилей наблюдательных групп Украинской стороны СЦКК вблизи линии разграничения призвано служить гарантией безопасности в зонах их ответственности", – подчеркнули в штабе.
Там заверили, что офицеры украинской стороны СЦКК ведут пристальное наблюдение за действиями сепаратистов, что мешает им осуществлять вооруженные провокации и нарушать режим прекращения огня.



Теги: Донбасс, перемирие, наблюдение, СЦКК
 
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