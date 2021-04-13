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12 апреля гуманитарным коридором "Еленовка - Новотроицкое" воспользовались 207 человек
13.04.2021 14:00
По данным БФ “Право на защиту” 12 апреля линию разграничения в Донецкой области пересекли 93 человека, которые ехали на оккупированную территорию и 114 — которые ехали на подконтрольную. Из них 106 человек сдали экспресс-тесты и поехали ждать результатов дома.
Отмечается также, что на КПВВ “Новотроицкое” вчера произошел сбой со связью и отключился Wi-fi. Поэтому представители БФ “раздавали” мобильный интернет со своих телефонов.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, гуманитарный коридор, КПВВ
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