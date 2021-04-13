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Архив - Донецкая область

На севере Донетчины сокращена подача воды из-за аварии на водоводе

13.04.2021 12:00
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На севере Донетчины сокращена подача воды из-за аварии на водоводе

Ряду населенных пунктов Донецкой области сокращена подача воды из-за проведение аварийных работ на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго Донецкого водопровода. Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация.
"Аварийные, ремонтно-восстановительные работы будут проводиться на участке от второго к третьему к подъемов (пикеты ПК-107, ПК-145, ПК-148, ПК-148 + 50).
Сокращение подачи воды возможно городам Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Торецкое с 7:00 13 апреля в окончании ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.



Теги: авария, водоснабжение, ограничение, Донетчина
 
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