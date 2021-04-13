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Архив - Донецкая область

Представители ОРДЛО в ТКГ предложили "обменять" Пирогову на Казанского

13.04.2021 17:00
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Представители ОРДЛО в ТКГ предложили "обменять" Пирогову на Казанского

Представители ОРДЛО в ТКГ предложили убрать из переговорного процесса осужденную за терроризм "экспертку" Майю Пирогову, если украинскую делегацию покинет Денис Казанский, против которого боевики открыли уголовное дело. Об этом в комментарии "ОстроВу" сообщил представитель ОРДО Украины в ТКГ Сергей Гармаш.
Они предложили три варианта: либо все члены делегаций (включая осужденную за терроризм в Украине Майю Пирогову) могут принимать участие, независимо от уголовного преследования; либо они готовы убрать Пирогову, но Украина убирает из состава делегации Казанского; либо из состава делегации исключаются все советники и эксперты и переговоры проходят один на один, то есть, с ними, как единственными представителями ОРДЛО", - сообщил он.
С.Гармаш подчеркнул, что украинская сторона ответила отказом на это предложение, поскольку в отличие от участников консультаций из Донецка и Луганска "все члены украинской делегации официально заявлены нотой МИДа Украины, и никто из них не осужден судом ни одного государства".



Теги: Донбасс, переговоры, ОРДЛО, ТКГ
 
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