Сегодня возобновятся переговоры по Донбассу в рамках ТКГ

13.04.2021 08:00

13-14 апреля в рамках Трехсторонней контактной группы стороны обсудят нарушение режима тишины наемниками РФ, возобновление работы КПВВ и обмен удерживаемыми лицами. Об этом в Telegram сообщает украинская делегация в ТКГ.

Так, 13 апреля пройдут - видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы, а 14 апреля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Повестка дня:

- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;

- продолжение разработки плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.